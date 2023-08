Minorenne al parco minacciato con un coltello da sconosciuto, denunciato 23enne

Tentata rapina ai danni di un minorenne, polizia ferma straniero con precedenti penali: denunciato, sarà espulso

Tentata rapina ai danni di un ragazzino a Perugia nell’area verde di via Armando Diaz. Il giovanissimo, un minorenne perugino, era con degli amici quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che li ha minacciati chiedendo loro dei soldi. Il ragazzino, in particolare, è stato afferrato dal rapinatore che aveva un coltello in mano. E’ riuscito a divincolarsi e a scappare, chiamando poi uno zio chiedendo aiuto. Quest’ultimo ha dunque allertato la polizia che è giunta sul posto.

Il minorenne ha quindi raccontato l’accaduto e fornito indicazioni utili all’identificazione del rapinatore. L’aggressore – rivelatosi poi essere un cittadino nigeriano classe 1990, con numerosi precedenti di polizia e gravato da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale – è stato quindi rintracciato poco dopo in via Settevalli. Il 23enne fin da subito ha mostrato un atteggiamento oppositivo, tentando più volte di sottrarsi al controllo dei poliziotti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

Dopo essere stato accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 23enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata rapina, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza al provvedimento del Questore. È stato poi posto a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato.