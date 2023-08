Minaccia di suicidarsi dopo una lite con la compagna. Per questo sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, in un’abitazione nella periferia del capoluogo.

La scusa

Gli operatori si sono quindi recati nell’indirizzo segnalato e hanno preso contatti con il proprietario – un cittadino italiano, classe 1993 – che, sentito in merito, ha dichiarato di stare bene e di aver utilizzato quella scusa, durante uno scatto d’ira, al fine di far rincasare la compagna.

Il rapporto in crisi

Sul posto è successivamente sopraggiunta la fidanzata dell’uomo che, preoccupata per la figlia che era rimasta a casa con il padre, ha raccontato che da tempo il suo rapporto era in crisi a causa dell’eccessiva gelosia del compagno. Ha poi riferito che in un’occasione era anche stata colpita violentemente dall’uomo con dei calci che le avevano provocato delle lesioni guaribili in 30 giorni. Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per verificare le condizioni di salute di entrambi, gli agenti hanno informato la donna delle sue facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi a dei centri antiviolenza.

Inserito l’evento nell’applicativo SCUDO, al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per i reati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.