Uno degli agenti intervenuto per difendere la compagna del 43enne, che ha colpito lui e il collega con calci e pugni

Minaccia la compagna, poi aggredisce i poliziotti in ospedale. Arrestato un 43enne, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo, dopo essere andato in escandescenza e aver tenuto un atteggiamento ostile nei confronti della compagna, ha aggredito i poliziotti che erano intervenuti in soccorso della donna.

Era quasi mezzanotte quando, uno dei due poliziotti – recatosi all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per accompagnare una donna trovata in stato confusionale – ha notato l’uomo, all’interno di una sala del reparto, mentre teneva un comportamento minaccioso nei confronti di una donna, poi risultata essere la sua compagna. L’agente è intervenuto immediatamente per evitare che la situazione potesse degenerare. A quel punto è stato però aggredito dall’uomo con calci e pugni.