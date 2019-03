Minaccia gli arbitri, Daspo all’allenatore dei portieri

Minaccia la terna arbitrale, allenatore dei portieri colpito da Daspo: un anno lontano dai campi di calcio.

Durante lo svolgimento di un incontro di calcio del girone di andata di un campionato dilettantistico regionale, un tifoso iniziava a protestare energicamente lamentandosi del comportamento dei giocatori avversari. Le proteste dell’uomo, si sono rivolte dapprima verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria per poi dirigersi nei confronti della terna arbitrale.

Successivamente al triplice fischio dell’arbitro che determinava il termine dell’incontro, l’uomo proferiva delle gravi minacce nei confronti della terna arbitrale, senza poi dare seguito, fortunatamente, alle proprie intimidazioni.

Grazie alle immediate attività di accertamento della Digossi riusciva a ricostruire quanto accaduto, identificando l’autore delle minacce: non si trattava di un tifoso qualsiasi, ma di un dirigente di una delle società sportive dilettantistiche, che riveste anche il ruolo di allenatore dei portieri.

Al termine delle attività di rito, l’uomo era stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica.

Nel contempo è stato colpito dal provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Perugia, nel quale è stato disposto il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno.

