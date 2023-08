Minacce, insulti, schiaffi e sputi alla ex moglie: divieto di avvicinamento per un 37enne - Tuttoggi.info

Aveva timore per sé e i figli la donna che ha denunciato l’ex marito, italiano 37enne residente ad Assisi, ora colpito da un divieto di avvicinamento (che vale anche per la mamma della ex moglie) emesso dal GIP del Tribunale di Perugia.

Secondo la ricostruzione della polizia di Stato del commissariato di Assisi diretto dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca, il 37enne, al termine del rapporto sentimentale con la donna da cui erano nati due figli, l’aveva più volte minacciata e ingiuriata, anche attraverso messaggi volgari. In più occasioni si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della donna offendendola e minacciandola alla presenza dei colleghi e dei clienti. Una volta, incontrandola per la strada, inveiva nei suoi confronti arrivando addirittura a sputarle addosso e un giorno, ubriaco di fronte ai propri figli, l’ha picchiata con schiaffi e calci procurandole lesioni e generando nei bambini ansia e paura.

Il gip, sentite le risultanze delle indagini, ha ritenuto la misura richiesta rispondente alle esigenze e ha applicato a carico la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di entrambe le donne, per la durata di un anno. L’uomo dovrà rimanere a meno di 300 metri dalla ex moglie e dalla mamma di lei, nonché alle rispettive abitazioni, luoghi di lavori e luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.