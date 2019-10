Militoni (Lega) lancia la campagna elettorale | Domenica con Salvini a Spoleto

share

Si è aperta ufficialmente domenica 6 ottobre la campagna elettorale di David Militoni, candidato alle prossime elezioni regionali di domenica 27 ottobre a sostegno di Donatella Tesei e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Spoleto.

Una partenza decisamente a trazione anteriore, dal momento che al Ristorante Zengoni per salutare l’inizio della campagna del consigliere spoletino espressione del territorio di Spoleto e della sua area vasta da Montefalco fino alla Valnerina, si sono ritrovate circa 250 persone tra cui Cristina Sensi, collega di Norcia che corre insieme a lui nel territorio, il Senatore Simone Pillon e l’onorevole Domenico Benedetti Valentini, già parlamentare della Repubblica.

Diversi i temi presi in esame dai candidati, dalle tematiche di carattere nazionale a quelle regionali prima della torta di rito sulla quale campeggiava l’immagine di David Militoni con Matteo Salvini; leader della Lega che sarà a Spoleto domenica prossima 13 ottobre passando a Castel Ritaldi alle ore 10 per poi spostarsi per un tour nella parte alta della città del Festival dei Due mondi all’incirca verso le 11,30 e concludere la sua visita con il consueto pranzo al ristorante Zengoni.

share

Stampa