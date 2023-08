Micetta chiusa in una busta e gettata in un cassonetto: succede a Santa Maria degli Angeli - Tuttoggi.info

Salvata da uno studente, ora cerca casa

Potrebbe trovare a breve una casa sicura e dei padroni che le vogliono bene la micetta che stamattina è stata salvata, nella zona di Santa Maria degli Angeli, da una morte certa.

A trovare la gattina tricolore un giovane studente: l’animale, che avrebbe solo qualche mese di vita, è stato prima chiuso in una busta di plastica e poi gettato in un cassonetto. A salvare la gattina la sua voglia di vivere e… i suoi polmoni: è stato infatti il suo miagolio ad attirare l’attenzione di un giovane studente che l’ha prima tirata fuori dal cassonetto e poi, non senza difficoltà e anche rimediando qualche graffio, ha strappato la busta di plastica.

Una volta messa in salvo e rifocillata, la gatta è stata portata da una signora a un veterinario della zona, la dottoressa Federica Laudenzi, che sta tentando di trovarle una padrona. “Questa gattina – scrive la dottoressa su Facebook – è stata trovata in un cassonetto chiusa in una busta di plastica. È stata salvata grazie al suo lamento. Chi l’ha trovata non può tenerla purtroppo. Se sapete di qualcuno che cerca un gattino fatemi sapere”. Già diverse le persone che hanno contattato la professionista, per dare alla micetta un tetto sopra la testa, cure e tanto amore.