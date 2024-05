Meteo weekend, sabato stabile e cieli poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Domenica, tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio

Umbria

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo stabile.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte con possibilità di pioviggini sparse.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo locali piogge tra Liguria e basso Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini e in sconfinamento verso le pianure, specie al Nord-Ovest. In serata ancora instabilità residua con piogge sparse.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità in aumento tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata ancora molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge in arrivo sulla Sardegna.



Temperature minime in calo al centro-nord, e in aumento al sud; massime stabili o in aumento su tutta la penisola.

