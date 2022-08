Meteo weekend, sabato sole su tutta la regione | Qualche addensamento il pomeriggio - Tuttoggi

Sole prevalente in mattinata su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio quando si attendono acquazzoni e temporali sparsi

Umbria

Sabato. Tempo stabile e sole prevalente al mattino su tutta la regione. Qualche addensamento in più in sviluppo nel pomeriggio ma sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Sole prevalente in mattinata su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio quando si attendono acquazzoni e temporali sparsi su tutti i settori. Migliora ovunque in serata con nuvolosità alternata a schiarite.