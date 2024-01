Meteo per il weekend della Befana, sabato instabile con piogge e acquazzoni | Neve sopra 1600 metri - Tuttoggi.info

Domenica nuvole su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Piogge sparse specie sui settori orientali, più asciutto altrove.

Umbria

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi generalmente di debole o moderata intensità. Ancora fenomeni in serata e nottata specie su zone settentrionali, neve oltre i 1600-1700 metri.

Domenica. Molte nuvole su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge sparse specie sui settori orientali, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora molte nuvole in transito ma con tempo più stabile. Neve oltre i 1400-1500 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, fenomeni più intensi sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con deboli precipitazioni sparse; più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora ancora piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Neve fino a 700-1000 metri sulle Alpi e fino ai 1000-1300 metri in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutte le regioni. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole con fenomeni diffusi. Neve oltre i 1500-1700 metri tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e piogge diffuse, anche intense sulle coste Tirreniche e sul Salento. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Neve fin verso i 800-1200 metri sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.