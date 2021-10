Meteo, le previsioni del tempo per il week end - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per il fine settimana del 9 e 10 ottobre 2021 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Molte nubi in mattinata su tutto il territorio, maggiori aperture al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi.

Domenica. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; nessuna variazione in serata.

Italia

AL NORD

Al mattino locali precipitazioni sulle Alpi occidentali; nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con aperture tra Friuli e Triveneto. In serata tempo per lo più asciutto con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche e qualche piovasco associato; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insiste il maltempo sui medesimi settori, con qualche pioggia anche sul Lazio. In serata tempo instabile su tutti i settori, eccetto in Toscana; neve in Appennino fin verso i 2100 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con cieli coperti e precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, con fenomeni intensi su Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse; asciutto sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve rialzo al centro; stabili o in diminuzione altrove.

