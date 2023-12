Meteo e lavori in ritardo, rinviata l’inaugurazione della pista di ghiaccio

Salta l'apertura prevista per venerdì pomeriggio, la comunicazione del Consorzio Perugia Centro

Non si pattinerà oggi pomeriggio, venerdì 1° dicembre, come da programma iniziale, in piazza Italia. La pista di ghiaccio, infatti, non è pronta. Per problemi legati al meteo di questi giorni, fa sapere il Consorzio Perugia in Centro. Del resto oggi, con temperature di 20° e un vento calco che spira da sud, pattinare sul ghiaccio sarebbe apparso quantomeno insolito. Ma soprattutto pericoloso, con la parte superficiale del ghiaccio che si scioglie per le alte temperature.

L’inaugurazione era prevista per oggi, venerdì, alle 15.30. Ma nelle ultime ore era apparso difficile che l’appuntamento si potesse rispettare, visto lo stato di avanzamento dei lavori. Che prevede la stesura delle serpentine su tutto il percorso (circa 600 metri quadrati) nell’anello che circonda il monumento equestre, con i due percorsi che girano intorno alle due fontane.

Si attende nelle prossime ore la comunicazione su quando potrà essere aperta la pista di ghiaccio, la principale novità delle attrazioni in centro per queste festività.