Meteo, arrivate le piogge. Ritorna anche la neve a quote collinari - Tuttoggi

Piogge e neve attese nel week end. Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 31 marzo, e l'orientamento per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in Umbria per il 31 marzo

Condizioni di tempo instabile con piogge estese su tutta la regione sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni, i fenomeni saranno localmente abbondanti sui rilievi.

Che tempo farà in Italia

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto; precipitazioni deboli o moderate altrove. Al pomeriggio persistono le piogge con fenomeni più intensi sul Friuli-Venezia Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in calo fin verso i 1300 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino piogge deboli o moderate su tutti i settori, fenomeni più intensi attesi sul basso Lazio. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su tutti i settori. In serata ancora piogge su Toscana, Umbria, Marche e Lazio; su quest’ultima saranno possibili fenomeni anche intensi. Quota neve in calo nella notte fin verso i 1500-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali specie su Campania, Calabria e Sicilia con cieli coperti. Al pomeriggio persistono le precipitazioni con fenomeni più sporadici. In serata breve miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; ancora qualche pioggia sulle coste di Campania e sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento al centro-sud, stazionarie o in calo al nord e sulla Sardegna; massime generalmente stabili.

Oltre alle piogge attesa anche la neve nel week end

Il finale di marzo ci porterà le tanto attese piogge: al momento le precipitazioni stanno interessando il Nord Ovest e le regioni centrali tirreniche. Anche per il primo week end di aprile le condizioni meteo non promettono stabilità: una massiccia irruzione di aria artica sul Mediterraneo centrale determinerà infatti un calo delle temperature su valori di diversi gradi sotto le medie e neve in calo fino a quote collinari su molte regioni.

