Meteo 14 maggio, ancora piogge sparse in giornata - Tuttoggi

Le previsioni meteo per la giornata di domani in Umbria e in Italia. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Umbria

Isolate piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione. Tempo instabile anche in serata con precipitazioni diffuse.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità variabile con piogge sparse sul Triveneto, Liguria e Alpi occidentali, con neve sopra i 1500 metri sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio ancora cieli variabili e piogge sparse su tutte le regioni, con locali rovesci e temporali. In serata cieli parzialmente nuvolosi su Piemonte e Valle d’Aosta, nuvoloso con piogge deboli sul resto del Nord.

AL CENTRO

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi o con nubi sparse e piogge isolate su Umbria e Toscana centro-settentrionale. Al pomeriggio cieli nuvolosi e piogge moderate, asciutto con nuvolosità variabile sul litorale abruzzese. In serata piogge diffuse su tutte le regioni, più intense sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi e tempo asciutto, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge su Campania settentrionale e molise, piogge sparse sulla Sardegna con locali rovesci, tempo asciutto e parzialmente nuvoloso altrove. In serata cieli nuvolosi e piogge sulle regioni peninsulari, parzialmente nuvoloso sulle Isole Maggiori, con piogge isolate su Sicilia settentrionale e Sardegna sud-orientale

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos