Metanodotto Foligno – Sulmona, il Consiglio dei ministri dice sì

Cittadini sul piede di guerra

Il Governo specifica anche come la deliberazione sia per superare il diniego espresso in conferenza dei servizi dalle Regioni Abruzzo e Umbria. La decisione fa andare su tutte le furie i cittadini: “L’approvazione del metanodotto Sulmona-Foligno è un atto di inqualificabile vigliaccheria compiuto in spregio dei più elementari principi democratici e delle ragioni del territorio. Gentiloni fece la stessa cosa con la centrale di compressione. Ma l’ormai defunto governo Draghi lo ha superato. Ha dato il via libera dopo che i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo Parlamento e a pochi giorni dall’insediamento del nuovo governo”. Inizia con queste parole la nota stampa di protesta del comitato cittadini per l’ambiente “Coordinamento No Hub del Gas”, che esprime il proprio disappunto verso la vicenda che già fa discutere da tempo.