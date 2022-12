Mercatino di Natale nel chiostro del Monastero di Clausura | E' la prima volta in 379 anni - Tuttoggi

Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre esposti i prodotti realizzati artigianalmente dalla comunità monastica | Presentato anche il nuovo calendario di "clausura" 2023

Al via il mercatino di Natale nel chiostro del monastero di clausura delle Cappuccine di Santa Veronica Giuliani. E’ la prima volta che accade nella plurisecolare storia del monastero, fondato nel 1643 e dedicato alla Santa, in Via XI Settembre a Città di Castello, nel rione San Giacomo.

Ha aperto i battenti proprio questa mattina (8 dicembre), e sarà in programma anche sabato 10 e domenica 11 dicembre con orario 9,30-18 il primo mercatino delle 9 “sorelle”, dove sarà possibile acquistare i prodotti realizzati artigianalmente dalla comunità monastica: lavori in cuoio, candele natalizie, scatole regalo di carta rivestite in velluto, cestini, manufatti in legno, astucci di stoffa, alberi di natale decorati a mano, immagini sacre e tanto altro, comprese birre artigianali, cioccolata, torrone e biscotti prodotti dalle monache benedettine di Bastia Umbra, che hanno stretto un vero e proprio gemellaggio solidale con le “sorelle” tifernati.