Mercatini in centro e fiera di Santa Lucia a Terni - Tuttoggi

Mercatini in centro e Fiera di Santa Lucia: "abbiamo preso in considerazione la prolungata sospensione causata dalla pandemia".

Durante il mese di dicembre Terni farà da cornice a due giornate straordinarie di mercatini.

A stabilirlo la giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio del Comune di Terni, Stefano Fatale.

Fatale: “Abbiamo considerato il perdurare delle difficoltà nel settore del commercio”

“Si tratta del consueto mercato del mercoledì – dichiara l’assessore al Commercio Fatale – che però abbiamo deciso di svolgere anche nella data festiva dell’8 dicembre”. “Abbiamo preso in considerazione, difatti, la prolungata sospensione causata dalla pandemia, e il perdurare delle difficoltà nel settore del commercio”.

Mercatino dell’antiquariato, 21 dicembre in viale della Rinascita

“Oltre a ciò – annuncia Fatale – vi sarà anche un’edizione straordinaria del mercatino dell’antiquariato; sarà allestito il 21 dicembre in viale della Rinascita”. Il tutto, seguendo la nota dell’assessore, per favorire la promozione territoriale della città, “vivacizzando anche il centro urbano durante il periodo natalizio”.

Domenica 12 dicembre, infine, appuntamento con la consueta Fiera di Santa Lucia in corso del Popolo, Piazza Ridolfi, Via Colombo, Via dell’Annunziata e a Largo Frankl.