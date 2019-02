Mense, sciopero nelle carceri umbre

Adesione totale, comunica il sindacato, da parte del personale in appalto e fortissima solidarietà dei lavoratori diretti del servizio mense delle carceri umbre. “E’ pienamente riuscito – scrivono i sindacati – lo sciopero delle lavoratrici delle mense delle carceri umbre (Perugia, Terni e Spoleto) che lunedì hanno incrociato le braccia per denunciare una situazione che è ormai oltre il limite della sostenibilità”.

“Le lavoratrici ad oggi non hanno ancora ricevuto da Food&Facility la retribuzione di dicembre 2018 e gennaio 2019 – spiegano Wendy Galarza, della Filcams Cgil di Perugia, e Matteo Lattanzi, della Filcams Cgil di Terni – e al tempo stesso sono ancora in attesa delle spettanze da parte dell’azienda Sybaris, uscita a marzo 2018 dall’appalto, di tre ratei di tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Motivazioni forti alla base di una protesta forte – concludono i sindacalisti della Ficams – che andrà necessariamente avanti finché le lavoratrici non avranno le proprie spettanze e garanzie sul futuro occupazionale”.

