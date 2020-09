Mensa a scuola, a Orvieto il servizio assicurato da Camst - Tuttoggi

Il servizio procederà secondo il calendario dei rientri pomeridiani stabilito dalle rispettive scuole

L’Ufficio Scolastico del Comune di Orvieto comunica che il servizio di refezione scolastica presso gli istituti comprensivi Orvieto-Baschi ed Orvieto Montecchio sarà assicurato dalla società CAMST group secondo il calendario dei rientri pomeridiani stabilito dalle rispettive scuole.

Rispetto del protocollo

Al fine di garantire il rispetto del protocollo di intesa del Ministero dell’Istruzione del 06 Agosto 2020 per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21 ed in attuazione della conferenza di servizi organizzata dai Servizi Scolastica del Comune di Orvieto e conclusasi il 3 Agosto 2020, verranno effettuati due turni di refezione scolastica in tutti i plessi nei quali non è possibile garantire il rispetto del distanziamento fisico nel locale mensa.

Acquisto buoni pasto

L’Ufficio ricorda che per usufruire del servizio i richiedenti dovranno provvedere ad acquistare i buoni pasto presso il tesoriere comunale “Cassa di Risparmio di Orvieto” sede centrale e/o rispettive filiali a partire dal 10 Settembre 2020.Per chi non è titolare di conto presso il suddetto istituto di credito, il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico sul conto corrente del Comune di Orvieto IBAN IT52M0622025710000001001950, avendo cura di precisare nella causale “mensa, nome e cognome dell’alunno/a”.

Come ritirarli

In tal caso fino al 30 settembre i buoni pasto potranno essere ritirati il mercoledì ed il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 presso il front office della Polizia Locale sito in Piazza della Repubblica. Dal 01 ottobre il servizio sarà garantito il giovedì dalle 15:00 alle 18:00. Ricorda inoltre che non potranno essere acquistati un numero di buoni pasto inferiori a 10.

Costi e agevolazioni

L’importo dei buoni pasto è il seguente: 5.50 € per ogni buono pasto. Agevolazioni per coloro che sono in possesso di ISEE 2020 inferiore a € 16.000 :

• Con ISEE fino a € 10.000,00 costo del pasto € 2,50

• da €10.000 ad €13.000,00 costo del pasto € 3,50

• da €13.000 ad €16.000,00 costo del pasto € 4,50

L’Ufficio Scolastico ricorda, infine, che per usufruire delle agevolazioni occorre presentare certificazione ISEE in corso di validità al Comune di Orvieto tramite mail all’indirizzo scuola@comune.orvieto.tr.it con allegato copia del documento di identità debitamente firmato.