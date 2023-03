Mega incidente sulla variante Pian d'Assino, 6 auto coinvolte e 7 feriti - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'altezza di Padule. Alcuni dei 7 feriti sono stati estratti dai rispettivi abitacoli dai vigili del fuoco, nessuno di loro sarebbe grave

Ennesimo incidente, poco dopo le 13 di oggi (9 marzo), sulla variante 219 Pian d’Assino, all’altezza di Padule (Gubbio).

Sono state addirittura 6 le auto coinvolte in quello che potrebbe essere stato un primo scontro tra due vetture (frontale), seguito da un tamponamento a catena. Ma le cause sono tuttora in corso di accertamento anche tramite l’uso dei droni.