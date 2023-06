Media Valle del Tevere, operativo il pronto intervento sociale

Il servizio si basa su una centrale operativa h24, che può essere contattata al numero 0759979606

È operativo su tutto il territorio della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere il servizio di Pronto intervento sociale (Prins), finanziato nell’ambito del Piano operativo nazionale per l’inclusione a valere su risorse del Fondo sociale europeo. Si tratta di un nuovo strumento di contrasto alla povertà e all’estrema marginalità che garantisce una risposta immediata ai cittadini che si trovano in situazioni di emergenza sociale, tali da richiedere un intervento urgente e non differibile. Situazioni caratterizzate da estrema povertà, emarginazione e abbandono, assenza di una rete familiare assistenziale, dove sono coinvolti minori a rischio, vittime di violenza, persone non autosufficienti.

Tutti coloro che vivono e/o sono a conoscenza di situazioni come queste possono contattare in qualsiasi momento il pronto intervento sociale chiamando il numero 0759979606 che è gestito da una centrale operativa funzionante h24 tutti i giorni della settimana, oppure inviando una mail all’indirizzo prontointerventosocile@comune.marsciano.pg.it.

Al servizio, la cui gestione è affidata alla cooperativa Actl, ci si può rivolgere anche recandosi presso la sede a Marsciano, in via Trento n. 3, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 22.00, il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 22.00 e il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00.

“Questo servizio – spiega Francesca Mele, sindaco di Marsciano, comune capofila della Zona sociale – vuole essere di supporto ai cittadini e a tante forme di disagio anche al di fuori dei canali canonici e degli orari usuali in cui operano gli uffici pubblici di servizio sociale. Mai come ora se ne è sentita l’urgenza e la necessità. In questi anni si sono moltiplicate le situazioni di difficoltà, anche grave, e le richieste di aiuto, alle quali questa nuova iniziativa può ora dare delle risposte efficaci in una prospettiva di vicinanza concreta alla popolazione”.

“Uno dei punti di forza del Pronto intervento sociale – sottolinea Manuela Taglia, assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano – è la sua integrazione con tutta la rete sociosanitaria, associativa e con le stesse Forze dell’ordine del territorio. Questo ci permette di intercettare il bisogno sociale con più facilità e in alcuni casi intervenire con logiche preventive capaci di scongiurare il deteriorarsi di situazioni di disagio”.