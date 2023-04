Mecenatismo, al Caio Melisso convegno promosso dal Lions club

Il Lions club di Spoleto intende puntare l’attenzione sulle modalità gestionali di reperimento di risorse finanziarie, con il fine di sostenere eventi per il territorio

Il mecenatismo è una attività che nasce più di 2000 anni fa e che ancora oggi è presente nel nostro territorio. Il Lions club di Spoleto intende puntare l’attenzione sulle modalità gestionali di reperimento di risorse finanziarie, con il fine di sostenere eventi per il territorio e la possibilità di realizzare un bilancio di tali potenzialità.

E così, il prossimo 12 maggio presso il teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, alle ore 16.00, il Club organizzerà per tutti coloro che vorranno partecipare, un convegno su una sempre così attuale materia.

Attraverso gli interventi delle varie fondazioni presenti, che agiscono in diversi ambiti, dall’assistenza socio-sanitaria alla sfera culturale, si affronteranno tematiche sulla realizzazione dei progetti ma anche sulle problematiche, nonché sull’intenzione di ampliare il loro raggio di azione settoriale e territoriale.

L’obiettivo del convegno è dunque quello di fornire elementi conoscitivi sul mecenatismo per e a Spoleto, favorendo un linguaggio condiviso tra operatori del settore e pubblico.Agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti ma semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività.

L’ingresso è libero.