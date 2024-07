Maya è tornata a casa, la cagnolina è tra le braccia della sua padrona - Tuttoggi.info

Maya, la cagnolina di 2 anni smarrita da un’anziana signora circa una settimana fa, è tornata a casa sana e salva nella mattina di oggi 22 luglio. Dopo un post diventato virale da parte di Irene (che gestisce un profilo Facebook chiamata “Cani Gatti Condivisioni Terni” per aiutare padroni e animali) la storia di Maya è entrata nel cuore di molti cittadini che, durante le ricerche, hanno dato supporto a Irene e l’anziana padrona della cagnolina che era fuggita dall’auto nei pressi del quartiere Cardeto. Maya, come hanno avuto modo di verificare le ricercatrici, aveva imparato a procurarsi cibo, bere in torrente e rifugiarsi per la notte, mentre il giorno scorrazzava libera in città, correndo come un fulmine.

Maya è tornata a casa

Grazie al post su Facebook e alle segnalazioni di tanti cittadini che hanno preso a cuore la storia, piano piano Irene e la padrona di Maya, hanno iniziato a capire come la piccola Breton aveva organizzato la sua vita: a che ora usciva la mattina, dove andava il pomeriggio, quando ricompariva la sera. Più volte sono andate vicine a riprendere Maya, senza però riuscire nell’intento, almeno fino a stamattina, quando, finalmente, Irene e l’anziana padrona, pensando che prima o poi la bretoncina si sarebbe stancata, cosa effettivamente avvenuta, sono riuscite a riabbracciare la cagnolina per una storia a lieto fine.