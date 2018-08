Maxi tamponamento in E45, coinvolte 4 auto e un camion | Due feriti, uno è grave

Ancora un brutto incidente, intorno alle 16 di oggi (giovedì 9 agosto), lungo la E45, in direzione Cesena, all’altezza dello svincolo per Umbertide nord, dove vi è un restringimento per la presenza di un cantiere. Le vetture coinvolte sarebbero ben 4 più un camion. Uno dei due feriti registrati sarebbe grave. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Notevoli i disagi al traffico con la superstrada bloccata in direzione Città di Castello.

