Mattinata col ‘botto’ a Porta Perlici, geyser d’acqua dalla conduttura | Video

Rottura alla conduttura dell'acqua dove sono in corso lavori attesi da venti anni per il ripristino della rete fognaria e il ripristino della pavimentazione

Che ci fosse bisogno di un cambio di condutture era noto, ma nessuno si aspettava il “geyser” di acqua esploso questa mattina alle 8 in via Porta Perlici, dove sono in corso lavori attesi da venti anni per il ripristino della rete fognaria e il successivo ripristino della pavimentazione.

Intorno alle 8 un tubo si è rotto e un vero e proprio geyser ha preso vita in via porta Perlici. Sul posto dopo circa mezz’ora gli operai di Umbra Acque e del Comune di Assisi che per ripristinare la funzionalità del tutto ed evitare perdite d’acqua ancora più copiose hanno dovuto togliere l’acqua a buona parte del quartiere. La normalità è tornata intorno alle 10 di mattina.