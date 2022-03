Via Porta Perlici, lavori al via domani - Tuttoggi

Gli interventi avranno una durata di circa 6 mesi e un costo complessivo di 200 mila euro

Lunedì prossimo, 14 marzo, inizieranno i lavori per la riqualificazione straordinaria di via Porta Perlici, in pieno centro storico di Assisi.

Un intervento questo molto atteso dalla cittadinanza e consiste nella ripavimentazione completa del tratto, in particolare verrà tolta la pietra nera, sarà tutta recuperata, trattata e reintegrata rispettando la tessitura originale e la cromia degli elementi lapidei. I lavori si estenderanno indicativamente da via del Comune Vecchio fino all’incrocio con via Montecavallo e prevedono, prima del rifacimento della pavimentazione, anche la realizzazione dei sottoservizi (fognatura, acqua, gas) con la riqualificazione del sottofondo.

L’intervento su via Porta Perlici si svilupperà a partire da Via Montecavallo prevedendo la chiusura stradale del tratto fino al “parcheggio degli Aghi” che sarà quindi accessibile da via del Comune Vecchio. Seguirà successivamente la chiusura della parte alta favorendo il passaggio delle auto da e verso Piazza San Rufino/Via Montecavallo, ovviamente sarà sempre assicurato l’accesso pedonale alle abitazioni.

“Dagli anni 2000 non vengono effettuati lavori manutentivi di questa portata nel centro storico, addirittura dai tempi di applicazione dei Pir (Piani Integrati di Recupero). Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Stefania Proietti, ascoltando anche le istanze dei cittadini, ha disposto e concluso l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori che partiranno appunto tra qualche giorno“, si legge nella nota del Comune.

Una parte delle risorse messe a disposizione per far rinascere via Porta Perlici è stata inviduata nel bilancio comunale, recuperando cifre avanzate e mai utilizzate dalla ricostruzione del terremoto del ‘97. I lavori avranno una durata di circa 6 mesi e un costo complessivo di 200 mila euro.