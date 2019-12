Matteo Piano a Città di Castello per presentare il libro scritto con Cecilia Morini

Giovedì 5 dicembre sarà a Città di Castello per un’intera giornata il campione olimpionico di volley Matteo Piano, che presenterà agli studenti, e in una iniziativa pubblica, il volume scritto a quattro mani con la psicologa tifernate Cecilia Morini “Io, il centrale e i pensieri laterali”, edito da Baldini e Castoldi (dopo poco più di un mese dall’uscita già in ristampa).

Gli assessori ai Servizi educativi Rossella Cestini e allo Sport Massimo Massetti spiegano come “il volume abbia un valore duplice, perché da un lato parla dell’attività sportiva, che spesso riveste un ruolo importante nel processo di costruzione dell’identità dei ragazzi e occupa una porzione notevole del loro tempo disponibile; dall’altra il frangente che descrive è di carattere più generale e offre strumenti di autoanalisi, di resilienza, anche per comportamenti e stati mentali che esulano dallo sport. Per gli studenti significherà incontrare un campione, avere la possibilità di dialogare con lui e con la giovane, affermata professionista di Città di Castello che lo ha assistito nel suo percorso e che è portatrice di una competenza, il coaching, sempre più trasversale”.

Il programma della giornata di giovedì 5 dicembre prevede, alle 10, l’incontro di Matteo Piano e Cecilia Morini con le scuole nella Sala Conferenze della Biblioteca, dove nel pomeriggio ci sarà, alle 17, il firmacopie con gli autori e, alle 17.30, la presentazione alla città. Città di Castello è stata scelta perché l’idea di scrivere un libro insieme nasce proprio a qui, in circostanze particolari, che gli autori spiegheranno insieme alla genesi della pubblicazione. Coordinerà l’incontro della mattina Stefano Signorelli e del pomeriggio Marco Bartolini, che è stato allenatore di Matteo Piano.

