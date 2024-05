Matteo Falcinelli, Ministro Tajani risponde al Senato | Diretta web - Tuttoggi.info

Indagine della polizia statunitense, la mamma attende i video delle telecamere interne

E’ ormai un caso internazionale l’arresto del giovane di Spoleto Matteo Falcinelli ad opera di alcuni agenti della Polizia di Miami, dopo che anche il Dipartimento di Stato USA, per il tramite di un portavoce del presidente Biden ha dichiarato di “riconoscere le preoccupazioni sollevate dal Governo italiano e dalla famiglia sulle circostanze dell’arresto. Ci risulta che la polizia ha aperto un’indagine interna; continueremo a monitorare questi sviluppi”.

Alle 15 di oggi, 9 maggio, il Ministro Antonio Tajani sarà in aula a Palazzo Madama per rispondere alla Interrogazione urgente presentata da 36 senatori (clicca qui per la diretta web) a prima firma dell’umbro Walter Verini.

La notizia delle brutali violenze subite da Matteo Falcinelli, per le quali la mamma Vlasta Studenicova ha avviato una vera e propria battaglia, stanno avendo un forte impatto mediatico anche sulla stampa americana.

La mamma a Tuttoggi, in un messaggio whatsapp, ha dichiarato che “La Città di Miami ha preso in mano l’indagine interna avviata su alcuni agenti del Dipartimento di North Miami Beach a seguito del coinvolgimento del Governo americano. Questo significa – prosegue la Studenicova – che anche i filmati delle videocamere di sorveglianza all’interno della stazione di polizia saranno resi disponibili nei prossimi giorni”.