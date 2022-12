MasterChef a Terni, sfida alla Cascata delle Marmore - Tuttoggi

Masterchef fa tappa a Terni, le due brigate di aspiranti chef si sfideranno nella suggestiva cornice della Cascata delle Marmore

Terni farà da sfondo a una prova in esterna della nuova edizione di MasterChef Italia, al via da giovedì 15 dicembre 2022 su Sky e in streaming su NOW. Le due brigate si scontreranno alle Cascate delle Marmore con due menù improntati sulle ricette tradizionali della Valnerina.

Chef si sfidano alla Cascata, protagonista il pampepato

Tra i piatti, non potranno mancare le ciriole alla ternana e il famoso pampepato, una preparazione così tanto radicata nel territorio da essersi guadagnata il marchio IGP. A valutare i piatti delle due brigate ci saranno 35 ternani doc che, con le loro conoscenze regionali e il loro spiccato gusto per la tradizione, saranno le persone più indicate per poter esprimere i giudizi più autorevoli sulle portate. Uno dei tavoli dei commensali sarà destinato ai sostenitori del territorio, personalità che attivamente si prodigano per la difesa e la promozione della provincia ternana. Costoro saranno presieduti dal presidente della Fondazione Carit, il professor Luigi Carlini. Proprio grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni è stato possibile far sì che Masterchef approdasse a Terni.