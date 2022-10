“Guanti bianchi”, sabato spettacolo gratuito per MassamARTana festival 2022

Appuntamento al teatro Consortium di Massa Martana sabato 22 ottobre 2022 con lo spettacolo "Guanti bianchi"

“MassamARTana Festival 2022” propone sabato 22 ottobre uno spettacolo ad ingresso libero. L’appuntamento, al teatro Consortium alle 21,15, è infatti con lo spettacolo “Guanti Bianchi” di Edoardo Erba. Uno spettacolo liberamente ispirato a l’arte spiegata ai truzzi di Paolo Guagliumi. Diretto e interpretato da Paolo Triestino, “Guanti bianchi” si avvale delle musiche di Natalia Paviolo.

La trama di Guanti Bianchi

Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori. Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.