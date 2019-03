Martellate alla madre, lite per motivi familiari | Lei è riuscita a telefonare a un nipote

share

Avrebbe aggredito la madre al termine di una lite per motivi familiari il sessantenne di Tordandrea arrestato dai carabinieri della compagnia di Assisi, guidata dal capitano Giulia Maggi (nella foto), con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo, nella mattinata di martedì 26 marzo, ha preso a martellate la madre, poi, convinto di averla uccisa, ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Nel frattempo l’83enne nonostante le gravi ferite, ha allertato uno dei nipoti che ha chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 fatti arrivare dalla centrale unica del Santa Maria della Misericordia.

La donna è attualmente ricoverata in Neurochirurgia e dovrà essere operata. Il colpo infertole dal figlio le ha causato una frattura cranica ed emorragia cerebrale. È in prognosi riservata. Il direttore della struttura complessa di neurochirurgia non ha ancora deciso quando la donna verrà operata.

Il fatto ha destato stupore a Tordandrea: l’uomo, separato e con due figli, viveva da tempo con la madre, anziana e bisognosa di cure.

Il sessantenne, dopo una giornata in caserma per l’interrogatorio, il trasferimento a Capanne nel pomeriggio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Perugia, Manuela Comodi. L’accusa è tentato omicidio.

Nella frazione assisana regna l’incredulità: si parla di qualche litigio, come in tutte le famiglie, ma in generale di una famiglia che si voleva bene e di un figlio che mai si sarebbe pensato avrebbe potuto compiere questo gesto.

