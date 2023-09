Marsciano, stanziati 630mila euro per la riqualificazione di alcune strade comunali - Tuttoggi.info

Ammontano a 630mila euro le risorse che il Comune di Marsciano ha destinato ad interventi di riqualificazione delle strade comunali che saranno fatti nei prossimi mesi. 600mila euro sono finanziati tramite assunzione di un mutuo, mentre i restanti 30mila euro sono fondi ministeriali. In questa fase è in corso la progettazione delle opere che consistono, prevalentemente, nel rifacimento del manto di asfalto su quei tratti della rete viaria che necessitano con più urgenza di manutenzione straordinaria.

Ecco le strade che saranno interessate dalle opere:

vocabolo Colle di Sopra e Borgo XIV Settembre a Badiola

alcuni tratti nel centro abitato di Castiglione della Valle

un tratto di via Pio Dominici a Cerqueto

un tratto della strada in località Fornaci a Compignano

via Pio la Torre, via Salita Biscarini e un tratto di via Poerio e del vocabolo Cerro Alto a Marsciano

alcuni tratti nel centro storico di Mercatello

secondo stralcio della strada di Monte Vibiano

un tratto di vocabolo Rigaldo Primo a Papiano

piazzale del verde attrezzato a San Valentino della Collina

piazza dello Statuto a Spina

“Questi interventi – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – saranno eseguiti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Ci sono altre strade comunali che, al pari di queste oggetto dell’intervento, richiedono una manutenzione straordinaria urgente. Tra queste ci sono via Vibi e via del Coppo a Marsciano, la salita e il parcheggio del castello a Migliano, via Cicioni a Cerqueto, le strade di accesso a Pieve Caina e Sant’Apollinare, il tratto iniziale della strada per Poggio Aquilone che cade sul nostro territorio comunale. Contiamo, quindi, di poter intervenire quanto prima anche su queste strade, per le quali siamo al lavoro per individuare le risorse necessarie”.

Agli interventi che saranno realizzati con i 630mila euro stanziati dall’Ente si aggiungono anche i lavori in corso di progettazione da parte di Anas e che riguardano opere di recupero del dissesto idrogeologico con risorse per circa 1.700.000 euro a valere sui fondi sisma 2016. Le strade comunali coinvolte sono quella di Villanova (compreso il tratto che è sul territorio comunale di Perugia), la strada di Migliano, via Pisacane a Marsciano e la strada Santa Maria a Papiano.