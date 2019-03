Marsciano, nuova sede per il centro diurno “L’Aquilone”

Nuova sede per il centro diurno “L’Aquilone” di Marsciano. Il taglio del nastro dei locali dell’Usl Umbria 1, in via Tuderte 5, avverrà mercoledì 13 marzo alle ore 11. Durante l’inaugurazione del centro diurno sono previsti gli interventi del direttore generale dell’Usl Umbria 1 Andrea Casciari, del sindaco di Marsciano Alfio Todini, del direttore del distretto sanitario Media Valle del Tevere Maria Donata Giaimo, dell’assessore regionale alla sanità Luca Barberini e della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.

