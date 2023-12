Marsciano, al via l’ampliamento del cimitero con 96 nuovi loculi - Tuttoggi.info

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il secondo stralcio dell’intervento di ampliamento del cimitero di Marsciano. I lavori consistono nella realizzazione di un blocco di 96 loculi a nord del cimitero esistente. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 180mila euro ed è finanziato per 140mila euro tramite assunzione di un mutuo e per i restanti 40mila euro con risorse di bilancio.

Con i loculi saranno realizzate anche opere impiantistiche che comprendono l’impianto elettrico per l’illuminazione votiva, l’impianto fognale per lo smaltimento delle acque e l’impianto di adduzione dell’acqua potabile per il funzionamento di fontanelle di erogazione.

“Un intervento molto atteso – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello – che va a rispondere ad una esigenza di spazi sempre più importante. Lo facciamo con una nuova struttura che sarà realizzata in tempi particolarmente rapidi. Tutto questo a conferma dell’attenzione che questa amministrazione sta mettendo nella gestione dei cimiteri del territorio, da poco, peraltro, affidati ad una nuova ditta che, in collaborazione con il Comune, ha già apportato alcune importanti migliorie in termini di decoro e fruibilità degli spazi”.

Tra le recenti attività poste in essere dall’Ente e dalla nuova gestione ci sono la pulizia del viale di accesso al cimitero di Marsciano, fatto eseguire da una ditta specializzata, e l’installazione nei vari cimiteri di portaoggetti dove i visitatori delle strutture possono trovare annaffiatori, scope e altri attrezzi necessari per la cura e la pulizia delle tombe.