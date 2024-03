Marco D'Atanasio presenta 'T.M.W.': nuovo brano per il musicista umbro - Tuttoggi.info

Esce in questo penultimo weekend di marzo su tutte le piattaforme digitali il brano T.M.W. dello spoletino Marco D’Atanasio, prodotto dalla prestigiosa etichetta keyrecords di Milano.

Il brano T.M.W. è l’acronimo di Tell Me Why, parola che si ripete in questa canzone stutter house, sia prima che durante il ritornello. Il musicista – si legge in una nota – ispirato molto a Fred Again e Bunt, anche se nell’ultima parte è evidente una variazione che cambia mood andando verso uno stile UK edm ispirato agli Overmono e che risulta molto adatto per allungare e fare mix durante un djset.

Marco D’Atanasio in arte Takao Wazowsky è nato ad Assisi nel 1996 da una famiglia originaria di Spoleto. Intorno ai 13 anni inizia ad interessarsi alla musica grazie all’influenza della sorella maggiore, tanto che l’anno successivo decide di prendere lezioni di chitarra. Nello stesso anno fonda una band hard rock/ alternative metal: i Burn It Down, con cui suona in vari locali dell’Umbria. Nel 2016 inizia a collaborare con altri artisti della regione per alcuni progetti acustici, fino ad arrivare al 2018, anno in cui comincia a produrre musica, creando basi per vari artisti della regione, e nel 2019 pubblica il suo brano “Feel The Ocean” in collaborazione con Valentina Aleo, cantante dei Burn It Down. Successivamente collabora anche con altri artisti fuori dall’Umbria, come Nick Thaboi e Ogre Aka Ergo e nel 2023 inizia ad approcciarsi al mondo del dj.