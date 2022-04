Marcia della Pace, la Perugia-Assisi per la "Vita" - Tuttoggi

“Con le lacrime agli occhi e il cuore a pezzi. Certe cose non si possono vedere” ha scritto ieri Flavio Lotti, storico coordinatore di questo importante evento “Ma questo è il tempo di alzarsi in piedi, di scuotersi, di abbandonare ogni atteggiamento remissivo, rassegnato, passivo e di prendere in mano le redini del nostro destino. Per questo, abbiamo deciso di organizzare questa nuova marcia. Per offrire a tutte le donne e gli uomini di buona volontà un’occasione per reagire a questo impazzimento generale che sta mettendo fine alla (nostra) pace. Prima di essere la marcia per la pace, la PerugiAssisi è una marcia per la vita. La vita buona, quella delle persone che si prendono cura reciprocamente, sempre con un’attenzione per gli altri, vicini e lontani, per quelli che ci sono e per quelli che verranno”.

Presenti personalità politiche, sindacati, associazioni, scuole e università (secondo i primi dati forniti dagli organizzatori 156 Comuni, Province e Regioni, 53 Scuole, 88 Associazioni nazionali, 359 Associazioni locali). Anche Papa Francesco ha voluto salutare da Piazza San Pietro durante l’Angelus, i partecipanti della Marcia della Pace: “Si fermi la guerra! Vogliamo la Pace”. Il corteo che sta raggiungendo Santa Maria degli Angeli, poi salirà verso la Piazza inferiore di San Francesco ad Assisi fino a raggiungere la Rocca, dove c’è il palco di chiusura dell’evento.