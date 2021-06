MaPp, nei musei si entra anche virtualmente

Attiva la nuova app che coinvolge 19 musei di Perugia, Torgiano e Deruta | Un progetto innovativo nato dopo l'esperienza del Covid

Si chiama MaPp- Musei AppPerugia il nuovo sistema che le città di Perugia, Torgiano e Deruta, grazie al contributo della Regione Umbria con il coordinamento della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, hanno scelto per valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico e ampliare l’offerta culturale. Allargando il bacino di utenza virtuale e reale in seguito all’epidemia di Covi 19.

MaPp coinvolge 19 tra le principali realtà museali di Perugia, Torgiano e Deruta. Grazie alla geolocalizzazione con le moderne tecnologie Beacon e GPS, e attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata, il visitatore vive un’esperienza esaltante e immersiva nelle raccolte d’arte e di scienza, ne ripercorre la storia, ne esplora le attività e le proposte culturali. Un modo nuovo e inedito di viaggiare, intrigante e avvincente, nel più rigoroso rispetto della privacy dei visitatori.

Come funziona

MaPp si articola in sette percorsi tematici: Arte, Arti decorative, Scienza e tecnologia, Arti e antichi mestieri, Case museo, Orti e giardini, Point of view. Il punto di partenza è costituito dall’antica basilica di San Pietro a Perugia, custode del Benedictine Heritage, e dal suo straordinario complesso museale.

I musei coinvolti

Sono 19 i musei coinvolti:

Complesso Museale di San Pietro a Perugia;

Museo Civico di Palazzo della Penna a Perugia;

Nobile Collegio del Cambio a Perugia

Nobile Collegio della Mercanzia a Perugia

Casa Museo di Palazzo Sorbello aPerugia

Pozzo Etrusco a Perugia

Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia

Cappella di San Severo a Perugia

POST – Museo della Scienza a Perugia

Complesso Templare di San Bevignate a Perugia

Studio Moretti Caselli a Perugia

Museo Laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti” a Perugia

Museo di Palazzo Baldeschi a Perugia

Museo del Gioco e del Giocattolo a Perugia

Fuseum – Parco Museo di Brajo Fuso a Perugia

MUVIT – Museo del Vino a Torgiano

MOO – Museo dell’Olivo e dell’Olio a Torgiano

MACC – Museo d’Arte Ceramica Contemporanea a Torgiano

CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici a Perugia e Casalina di Deruta

Il gruppo di lavoro

La Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero, è capofila del progetto.

Antonio Bartolini, vice presidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, ha invece supervisionato e coordinato il progetto.

Il responsabile scientifico di MaPp MuseiAppPerugia è Cristina Galassi, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Perugia.

A Chiara Cruciani, specializzanda in Beni Storico Artistici presso l’Università degli Studi di Perugia, si debbono il coordinamento redazionale e la cura dei testi.

Euromedia (Terni) ha curato l’allestimento del portale web e della App, l’installazione dei Beacon, la realizzazione delle riprese video, lo sviluppo dei dispositivi immersivi di realtà virtuale e aumentata.

Raffaele Marciano (Aguaplano Libri, Perugia) ha realizzato l’immagine coordinata del progetto e il libro elettronico che lo illustra.

Le traduzioni sono state realizzate dal CLA – Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia.

Il logo del progetto MaPp è stato ideato dall’équipe di ricerca interna al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, composta dal professor Paolo Belardi (Delegato del Rettore per il settore Immagine grafica, comunicazione di Ateneo, brand e merchandising) e dalla professoressa Valeria Menchetelli (Componente dell’Osservatorio di supporto al Delegato del Rettore e docente di Graphic design nel corso di Laurea in Design).