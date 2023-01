Manutenzione straordinaria, mercoledì niente acqua in alcune vie di Gubbio

• Via Perugina (dal civico 1 al 107)

• Viale Don Giovanni Minzoni

• Via Fratelli Rosselli

Potrebbero verificarsi momentanei cali di pressione nelle seguenti vie del Comune di Gubbio:

• Via Mausoleo

• Via Salvator Allende

• Via Luigi Bellucci

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.