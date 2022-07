Manutenzione alla rete idrica a Spoleto, niente acqua lunedì in mezza città

Via Marconi,

Via Visso,

Via Repubblica,

Zona Peep S. Nicolò,

Via Righi,

Via Piazza D’Armi,

Via S. Tommaso,

Zona Crociferro,

Via Conti,

Via 1° Maggio,

Via 3 Settembre,

Via 4 Novembre e zone limitrofe.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Ci scusiamo per il disagio. A chi rivolgersi per avere informazioni – numero verde 800 663036.