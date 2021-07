Manager, politico, amministratore: è morto Marcello Nasini

Già direttore generale della Banca Popolare di Spoleto e presidente di Abi Umbria, è stato sindaco di Torgiano | Il cordoglio della politica e del mondo economi

E’ morto Marcello Nasini, ex sindaco di Torgiano e già direttore generale (fino al 2003) e consigliere (fino al 2007) della Banca Popolare di Spoleto e presidente della Commissione regionale di Abi Umbria. Avrebbe compiuto 78 anni tra un mese.

Marcello Nasini aveva iniziato negli anni Sessanta a lavorare come impiegato in Perugina, prima del suo approdo alla Bps, avvenuto nel 1975. A Torgiano, dopo dieci anni di mandato, la sua esperienza di sindaco era terminata nella primavera del 2019 con le dimissioni di 7 consiglieri e il conseguente commissariamento del Comune. Alle ultime elezioni regionali si era presentato con la Lista Tesei. Attualmente ricopriva ancora il ruolo di vicepresidente dell’associazione nazionale Città del vino, come delegato per il Comune di Torgiano.

Il decesso è avvenuto sabato sera. Numerose le attestazioni di cordoglio alla famiglia da parte di esponenti del mondo politico e imprenditoriale umbro.

Morte Marcello Nasini, il cordoglio del sindaco Liberti e del Comune

“Un Uomo, un padre, un manager, un politico, un Leone. Capace di darsi totalmente, capace di raggiungere traguardi a suon di lavoro ed impegno. Capace di fare scelte ed assumersene la responsabilità; capace di celare la propria grande umanità dietro un volto talvolta austero. Per me un maestro ed un compagno di viaggio dal valore inestimabile che porterò nel cuore sempre”. Così l’attuale sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ricorda il suo predecessore Marcello Nasini.

Cordoglio viene espresso anche sulla pagina istituzionale di Facebook del Comune di Torgiano: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza di Torgiano partecipano commosse alla perdita dell’ex Sindaco Marcello Nasini. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Giuliana e ai figli Andrea e Roberto”.

(notizia in aggiornamento)