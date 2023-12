I fatti risalgono al 2021, quando quest'ultima aveva sporto denuncia presso la Questura di Terni.

I Carabinieri della Stazione di Narni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Terni, hanno tratto in arresto un 35enne del luogo che deve scontare una condanna definitiva a due anni e due mesi per maltrattamenti e lesione personale aggravata ai danni dell’ex convivente.

