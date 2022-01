Maltempo, la neve blocca tre persone sul Monte Cucco - Tuttoggi

L'auto dei malcapitati è rimasta impantanata in località Val di Ranco, difficoltoso intervento dei vigili del fuoco

L’intensa nevicata di oggi (domenica 9 gennaio), che ha interessato tutto l’Appennino umbro-marchigiano, oltre qualche disagio sulle strade (soprattutto lungo la Contessa), ha bloccato anche tre persone sul Monte Cucco.

I malcapitati, all’interno della propria auto, non sono riusciti più a muoversi dalla zona in cui sono rimasti impantanati, in località Val di Ranco (Sigillo), e sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco di Gaifana.

L’intervento, reso difficoltoso proprio dalle condizioni meteo avverse e dalla neve, si è infine risolto nel tardo pomeriggio mettendo in sicurezza la vettura e i suoi occupanti, riaccompagnati a valle dai mezzi dei pompieri.