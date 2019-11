Maltempo: lunedì si torna a scuola, monitorata la piena del Tevere

Dopo l’allerta meteo arancione della protezione civile, che va aveva indotto il sindaco Romizi a decretare la chiusura delle scuole per la giornata di sabato (provvedimento che da molti era stato ritenuto eccessivo, vista anche la non eccezionalità delle piogge nel Perugino), lunedì si torna regolarmente in classe.

Il Comune di Perugia informa infatti la cittadinanza che la situazione meteo nel territorio comunale è in fase di miglioramento. “I servizi regionali e comunali – scrive il Comune – sono impegnati nel monitoraggio dei corsi d’acqua con particolare attenzione al fume Tevere dove è in atto una piena“.

Per segnalazioni e richieste di intervento è attiva la centrale operativa della Polizia Municipale di Perugia che risponde h24 al numero 0755723232.

