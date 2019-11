Maltempo, bomba d’acqua su Terni | Allagamenti e rami caduti

In queste ore la città di Terni è sottoposta a un violento temporale che sta causando numerosi disagi. Il centralino dei Vigili del Fuoco squilla continuamente per richieste di soccorso. In particolare si segnalano allagamenti, cadute di rami e smottamenti che stanno mettendo a dura prova tutti gli uomini del comando di Terni e Orvieto.

Al momento la situazione sembra comunque sotto controllo e non si segnalano danni a cose o persone.

