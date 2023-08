Maltempo a Spoleto, annullato il concerto di Mannarino

In caso di rinvio il biglietto resta valido, altrimenti dsi potrà chiedere il rimborso entro il 18 agosto

A causa del maltempo annullato il concerto di Mannarino, previsto per questa sera (venerdì 4 agosto), al Teatro Romano.

Gli organizzatori ne hanno dato conferma in serata, annunciando che a breve sarà comunicato se sarà possibile rinviarlo a data da destinarsi o annullarlo definitivamente.

In caso di rinvio, il biglietto già acquistato resta valido, per chi non avesse possibilità di partecipare o in caso di annullamento, si potrà richiedere il rimborso al circuito di rivendita utilizzato per l’acquisto entro il 18 agosto.