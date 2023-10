Maltempo a Gualdo Tadino, allagate strade e interi quartieri | Sindaco scrive a Protezione civile - Tuttoggi.info

Diverse criticità segnalate nelle ultime 24 ore in varie zone del territorio comunale, tuttora in corso verifiche su eventi franosi già in essere

Dopo gli allagamenti che una settimana fa hanno costretto a far chiudere la palestra della Scuola media Franco Storelli e l’intera Scuola Primaria di Cerqueto anche in queste ore Gualdo Tadino è stata duramente colpita dal maltempo.

I forti nubifragi della notte e della prima mattina di oggi (31 ottobre) hanno infatti provocato talmente tante criticità, tanto da indurre il sindaco Massimiliano Presciutti a scrivere alla Protezione Civile regionale.

Problemi sono emersi nell’Area della Gola della Rocchetta e Santo Marzio, zona già fortemente a rischio idrogeologico a seguito dell’alluvione del 2012 ed ancora oggi in attesa di interventi di ripristino più volte sollecitati dallo stesso primo cittadino. Nella stessa area si sono aggravate in maniera consistente le condizioni già segnalate e la situazione della viabilità ordinaria in via Santo Marzio, per la quale risulta necessario ed improcrastinabile un intervento d’urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Forti allagamenti si sono di conseguenza registrati anche a valle, con particolare riferimento alle zone di Via Borgovalle, Viale Roma, tutto il quartiere di San Rocco-Croce Canale, l’intero quartiere di Biancospino, San Lazzaro, Osteria Cerasa, Rio Vaccara, tutta l’area di Via Flaminia Antica, Pieve di Compresseto e Poggio Sant’Ercolano.

Sono state inoltre segnalati consistenti allagamenti anche in alcune case sparse in tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino. Sono tuttora in corso verifiche in tutto il territorio comunale relativamente ad eventi franosi già in essere, che potrebbero aver subito aggravamenti, e ad altre nuove situazioni che potrebbero essere emerse dopo le forti precipitazioni odierne.