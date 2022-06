Malore sui monti della Valnerina, muore 56enne di Castel Ritaldi - Tuttoggi

Malore fatale in una zona impervia per l'uomo, inutile l'intervento del Sasu e dell'elisoccorso. Il cordoglio del Comune di Castel Ritaldi

Tragedia domenica pomeriggio in Valnerina, con un uomo colto da malore mentre si trovava sui monti tra Vallo di Nera e Sant’Anatolia di Narco. Nonostante l’intervento del personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e del 118 non c’è purtroppo stato nulla da fare per Claudio Moroni, 56enne di Castel Ritaldi.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16 di domenica, quando i soccorritori sono stati chiamati ad intervenire per una persona colta da malore in un’area impervia del monte Beregni, nella zona di Sant’Anatolia. Sul posto oltre al personale del Sasu, è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico. Purtroppo però i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo e, dopo le autorizzazioni del caso, la salma è stata recuperata dai tecnici del Sasu con tecniche alpinistiche, mediante l’utilizzo della speciale barella portantina fino al mezzo del Soccorso alpino e successivamente trasportata a valle fino carro funebre.