Malattie del fegato, sabato controlli gratuiti

L'iniziativa di Afas e Rotary Club Perugia per la prevenzione, in piazza Matteotti check up dell’epatite C

Sabato 1° ottobre giornata dedicata alla prevenzione delle malattie del fegato. Afas e Rotary Club Perugia scendono in campo con una giornata che vuole coinvolgere il maggior numero di cittadini possibili.

Il Rotary Club Perugia, l’associazione internazionale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace, in collaborazione con Afas, da sempre impegnata in prima linea nella prevenzione, ha organizzato per sabato 1° ottobre, una giornata dedicata al controllo gratuito del fegato con una grande novità, ovvero la possibilità di effettuare un check up dell’epatite C.