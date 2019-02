Lutto a Bastia, si è spenta Anna Costantini

share

Lutto a Bastia Umbra per la scomparsa di Anna Costantini, storica farmacista e moglie di Francesco Lombardi, già sindaco, consigliere regionale e direttore della Cna provinciale di Perugia.

Numerose le attestazioni di cordoglio e di vicinanza a Francesco Lombardi e alle figlie Silvia e Maurita. Tra queste, quella del Partito democratico locale e del Gruppo consiliare Pd, che ricordano Anna Costantini come “una professionista capace e attenta che ha speso la sua vita per l’attività di cura del prossimo”, così come “attenta e discreta” è stata la sua presenza accanto al marito quando Francesco Lombardi ha ricoperto cariche pubbliche.

