L'Umbria del Judo fa centro con gli Assoluti di Fijlkam - Tuttoggi.info

Oltre mille gli atleti che sono scesi sulle tappetine del Palabarton allestito con 10 aree gare in doppia linea per i ragazzi e 4 per senior

Importante successo di partecipanti e pubblico nella due giorni di gare che ha visto Perugia epicentro del Judo federale nel fine settimana. Diversi gli eventi che il Comitato regionale Fijlkam ha organizzato a partire dagli ‘Assoluti A2 Seniror’ con a ruota i ‘Campionati Italiani Fisdir’ per completare con la kermesse con il ‘Criterium giovanissimi Ernesto Giaverina’ giunto alla terza edizione.

Oltre mille gli atleti che sono scesi sulle tappetine del Palabarton allestito con 10 aree gare in doppia linea per i ragazzi e 4 per senior, offrendo un colpo d’occhio speciale da far invidia alle blasonate gare internazionali.

Un impegno importante assunto dal Comitato regionale del settore con Robertino Camilli a capo della consulta di settore che, dopo i successi registrati dalle ultime edizioni del ‘Gran Prix internazionale dell’Umbria’ ha visto assegnarsi una delle più rilevanti manifestazioni del calendario federale.

Tanti i complimenti e gli attestati di approvazione ricevuti per l’organizzazione dell’evento ma le ciliegine sulla torta per il movimento regionale sono arrivate dalla conquista del titolo italiano dal giovanissimo Alessandro Bicorgni nella 66kg., I poeti del Judo, e dal bronzo di Federica Faraone nei 78kg, Cus Perugia.

Parla Robertino Camilli presidente di settore Judo Umbria “Sono mesi che insieme ai membri della Consulta, che ringrazio per l’impegno e prezioso supporto, stiamo al lavoro per l’organizzazione di un evento di questa portata che mancava dall’Umbria da oltre dieci anni. Ce l’abbiamo messa tutta per offrire un’immagine positiva del movimento umbro e non potevamo fallire. L’onda dei consensi ricevuti dall’organizzazione del Gran Prix Internazionale ci ha portato ad intraprendere questa sfida che abbiamo affrontato con tutte le nostre forze ed abbiamo vinto. I successi dei nostri ragazzi sul tatami sono testimonianza che anche il valore tecnico proposto della nostra regione è al top federale”.

Prende la parola Andrea Arena presidente regionale Fijlkam “Credo che il Maestro Giaverina dall’alto abbia molto apprezzato vedere oltre quattrocento bambini in judogi divertirsi al palazzetto nel Criterium che porta il suo nome. Questo è stata solo la dolce conclusione di una due giorni all’insegna dello spettacolo con gli Assoluti di A2 e del Campionato Italiano Fisdir per la prima volta in Umbria. Un grazie per la realizzazione di questo sogno immaginario va di certo alla Consulta del Judo che si è adoperata intensamente coinvolgendo Club e tesserati per la miglior riuscita dell’evento. Il Comune di Perugia ed il Coni Regionale che ci hanno supportato dal primo momento permettendoci di imbarcarci in questa avventura dove lo Csen non è stato da meno fornendo il solito sostegno.

Non per nulla abbiamo ricevuto i complimenti dei tanti ospiti federali e delle quasi duecento associazioni provenienti da ogni angolo della penisola e che ci hanno già chiesto il bis al Palabarton per la prossima stagione.

Siamo davvero una bella squadra dove ognuno fornisce il proprio apporto e sono certo che le medaglie di Alessandro e Federica saranno il volano per tutto il movimento regionale federale che sia Judo, Lotta, Karate o Jujitsu perché come dico sempre la nostra piccola regione è terra di grandi atleti tecnici arbitri e dirigenti e si fa valere in ogni campo. Quindi, con il sorriso, siamo già pronti per la prossima avventura quella che sia”.